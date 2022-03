Exklusiv : App aus Wittlich für Trier in neuem Gewand

Ab dem 1. April erstrahlt Portazon in neuem Glanz. Neben der verschönerten Benutzeroberfläche erwarten die Nutzer aber auch neue Funktionen. Foto: Portazon

Wittlich/Trier Der ein oder andere hat vielleicht schon Bekanntschaft mit Portazon, der „App für Trier“ gemacht. Für Anfang April hat der Entwickler der aus der Säubrennerstadt kommt, eine grundlegend überarbeitete Version angekündigt. Wir durften bereits einen exklusiven Blick darauf werfen.

Bereits im vergangenen Jahr haben wir die Portazon-App vom Entwickler A-Eins Digital aus Wittlich getestet (der Volksfreund berichtete). Sie trat mit dem Versprechen an, „die App für Trier“ sein zu wollen. Damals gab es Lob, aber auch Kritik. Seitdem hat sich viel getan, und das Entwicklerteam hat an einer neuen Version gearbeitet. Wir durften uns vorab anschauen, was sich verändert hat und auf welche neuen Funktionen sich die Nutzer freuen dürfen. Was jedem von ihnen ab April sofort auffallen sollte, ist das überarbeitete Design. Hinter jeder Design-Entscheidung stecke ein konkretes Konzept, welches sich direkt auf die Bedienbarkeit auswirke, erklärt Patrick Schrödter. Er ist für die Arbeit an der neuen Version von Portazon zum Team gestoßen und ist Fachmann für das sogenannte Design-System. Das heißt: Er entwickelt die Oberfläche der App nach ganz klaren Regeln und Prinzipien, um die Bedienung für den Benutzer so klar und einfach wie möglich zu machen. Viel Arbeit habe das extra dafür zusammengestellte Designteam investiert, um das Ziel zu erreichen. Eine große Neuerung diesbezüglich ist der Wechsel zwischen Couch- und Erkundungsmodus. Während man im Couchmodus die wichtigsten Neuigkeiten und Funktionen in übersichtlichen Menüs präsentiert bekommt, wechselt die App im Erkundungsmodus auf eine Kartenansicht. Dort sieht man alle Geschäfte und Restaurants in der Nähe, die mit Portazon zusammenarbeiten, und kann sich deren Informationen und Angebote anzeigen lassen.

Aber auch über das Design hinaus habe man sich viele Gedanken gemacht, welche Funktionen überarbeitet werden müssen, erklärt Marketingleiter Lennart Jondral. Ein wichtiger Punkt sei der Marktplatz in der App. „Unter Marktplatz verstehen wir mehr als nur eine Handelsplattform.“ Es soll viel mehr an einen Marktplatz in der Zeit der alten Römer erinnern, wo man zwar Waren kaufen kann, aber auch Neuigkeiten zu erfahren sind.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine möglichst große Anzahl an Händlern notwendig. In der aktuellen Version sind nur etwa 20 verschiedene Anbieter vertreten. „Wir wollen diese Zahl auf mindestens 100 erhöhen“, sagt Jondral. Um das ambitionierte Ziel zu erreichen, sei man bereit, viel Geld in Marketing zu stecken. Außerdem habe man konkrete Maßnahmen ergriffen, um den Einstieg so einfach wie möglich zu gestalten. Das Erstellen eines Shops innerhalb von Portazon und das Einstellen von Artikeln funktioniere genau so einfach wie bei eBay. Wer dennoch Hilfe brauche, für den stünden persönliche Ansprechpartner bereit. Als besonderen Anreiz erlässt Portazon den Händlern in den ersten zwölf Monaten alle Gebühren. So kann jeder den Marktplatz komplett risikofrei ausprobieren.

Eine ganz besondere Funktion der neuen Version sei die Unterstützung von QR-Codes, sagt Jondral. Das sind spezielle Codes, die mit dem Handy gescannt werden können, um direkt zu bestimmten Funktionen in der App zu gelangen. Solche Codes wolle man zum Beispiel an den Ladesäulen der Stadtwerke nutzen, um zukünftig auch ohne Kundenkarte, nur mit dem Handy ausgerüstet, beim Aufladen des Elektroautos vom „Laden wie zu Hause“-Angebot profitieren zu können.

Auch Händler sollen die QR-Codes nutzen können, um beispielsweise Produkte im Schaufenster direkt mit ihrem Shop in der Portazon-App zu verknüpfen. So kann auch beim Schaufensterbummel nach Ladenschluss das gewünschte Produkt ganz bequem gekauft werden.

Eine unserer Wunschfunktionen aus dem letzten Test bleibt die Portazon-App aber weiter schuldig. Während man den Busfahrplan in der App abrufen kann und Verspätungen minutengenau angezeigt werden, ist es immer noch nicht möglich, einen Fahrschein direkt über die App zu kaufen. Diese Funktion sei in Arbeit, brauche aber noch etwas mehr Zeit, erklärt Thomas Reiland, der das Projekt Portazon vonseiten der Stadtwerke mitbetreut.

