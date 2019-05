Musikfestival : Posaunenklänge auf Triers Plätzen

Landesposaunentag in Trier. Foto: HANS KRAEMER

Trier (red) 400 Posaunen ertönen an diesem Wochenende in der Trierer Innenstadt unter dem Motto „Himmel-HochJauchzen“. Bereits am Freitag spielten die Musiker auf dem Vorplatz der Porta Nigra, dem Domfreihof, Kornmarkt und Viehmarkt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken