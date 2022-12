Registrierungspflichtiger Inhalt: Landesausstellung 2022 in Trier : Römer, kommt bald wieder!

Unter ihm erlebte das antike Trier seine letzte Blütezeit: Das Bildnis des Kaiser s Gratian, der von 375 bis 383 n. Chr. das weströmische Reich regierte, diente als Ausstellungslogo. Foto: Roland Morgen

Trier Offiziell Bilanz ziehen die Verantwortlichen der Landesausstellung zum Untergang des Römischen Reiches erst in einer Pressekonferenz am Freitag. In Trier ist man sich aber schon vorab einig: Die Schau war ein Riesengewinn für die Stadt.