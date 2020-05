Trier/Hermeskeil Die Jugendherberge Trier empfängt wieder Gäste. Das lässt die Betriebsleitung und die Angestellten auf bessere Zeiten hoffen. Die Hermeskeiler Jugendherberge wird dagegen erstmal nicht für Touristen geöffnet – sie erfüllt einen anderen Zweck.

Rund zwei Monate war die Unterkunft geschlossen, alle Mitarbeiter seitdem in Kurzarbeit. Nun soll es unter Einhaltung aller Hygienevorschriften wieder losgehen. Doch wie zu Vor-Corona-Zeiten wird es erstmal nicht mehr. 2019 konnte die Unterkunft 72 290 Übernachtungen verbuchen, davon 20 870 in den ersten vier Monaten. Auch für 2020 sah es zu Beginn des Jahres noch vielversprechend aus. Anfang März habe man den vorläufigen Höchststand von mehr als 65 000 Buchungen erreicht. Dann kamen die Pandemie und die damit einhergehenden Stornierungen.

Die Saarburger Jugendherberge ist seit Oktober 2014 geschlossen. Anlass dafür waren brandschutztechnische Auflagen. Entsprechende Investitionen in das Haus aus den 50er Jahren erschienen den Verantwortlichen nicht sinnvoll. Schließlich entschieden sie sich für einen Umbau mit Erweiterung für 6,35 Millionen Euro. Gebaut wurde von Oktober 2018 bis Juni 2019. Dann stoppte das Verwaltungsgericht die Bauarbeiten. Es hatte dem Widerspruch einer Anwohnerin gegen den Bebauungsplan stattgegeben. Die Kreisverwaltung hob die Baugenehmigung vor Gericht schließlich selbst auf. Ein neuer Bebauungsplan ist nun in der Mache. (mai)

In der Jugendherberge in Hermeskeil ist die Lage anders: Seit dem 14. April fungiert sie als Ausweichquartier für die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa). Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier hatte die Jugendherberge gemietet für den Fall, dass sich Bewohner der Afa in der ehemaligen Hochwaldkaserne mit Covid-19 infizieren sollten (TV vom 6. Mai). In einem solchen Szenario würden dann aber nur Menschen, die sich nicht angesteckt haben, zeitweise in die Jugendherberge umziehen.