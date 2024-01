Kein DHL-Service mehr in der Matthiasstraße Postfiliale in Trier-Süd nach 15 Jahren geschlossen

Wer in der Nähe der Matthias-Grundschule im neuen Jahr ein DHL-Paket oder einen Brief abgeben will, der hat Pech gehabt: Die Postfiliale im Tabak- und Schreibwarengeschäft Schmotz gibt es nicht mehr. 15 Jahre lang war der Betrieb Anlaufstelle für Postdienstleistungen. Seit Jahresende ist damit Schluss. Das bestätigt die Pressestelle der Deutschen Post AG auf Anfrage unserer Redaktion. Zu den Gründen für die Schließung wollte sich allerdings weder die Inhaberin des Geschäfts noch die Pressestelle äußern.