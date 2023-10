Optimistisch in die Zukunft Große Pläne: Das hat die neue Präsidentin an der Uni Trier vor

Wer in das Präsidialbüro der Universität Trier kommt, spürt die Veränderung sofort. Zwar hat sich an der Möblierung kaum etwas geändert, seit Eva Martha Eckkrammer ihre neue Aufgabe an der Spitze der größten Bildungs- und Forschungseinrichtung der Region angetreten ist. Die Energie der 54-jährigen gebürtigen Österreicherin lässt allerdings die noch spärlich gefüllten Bücherregale vergessen.