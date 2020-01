Prävention : Prävention-Sonderpreis für die Levana-Schule

Die prämierten Bilder aus der Region beim Plakatwettbewerb der Unfallkasse Rheinland-Pfalz. Foto: Unfallkasse

Andernach/Schweich/Trier Der Wettbewerb der Unfallkasse und des Bildungsministeriums Rheinland-Pfalz prämiert seit 37 Jahren kreative „Einfälle gegen Unfälle“ – Levana-Schule in Schweich erhält Sonderpreis

(red) Seit 1982 macht sich der Mal- und Zeichenwettbewerb „Einfälle gegen Unfälle“ für Sicherheit und Gesundheitsförderung stark. In dieser Zeit haben sich mehr als 103 000 Schülerinnen und Schüler an dem Wettbewerb beteiligt, den die Unfallkasse Rheinland-Pfalz alljährlich mit Unterstützung des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums für allgemeinbildende Schulen ausschreibt. 3662 Sechstklässler aus 119 Schulen waren es in diesem Jahr, die ihre Ideen für mehr Sicherheit und Gesundheit im Alltag kreativ zu Papier gebracht hatten.

Jetzt sind alle Gewinnerinnen und Gewinner am Sitz der Unfallkasse in Andernach ausgezeichnet worden.

Info „Einfälle gegen Unfälle“ – Die Gewinner aus der Region Förderschulen: 1. Platz: Elina Emini, Levana-Schule Schweich; 3. Platz: Sara Poth, Levana Schule Schweich; 5. Platz: Alexander Engel, Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule Trier; 5. Platz: Helena Mayers, Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule Trier Gymnasien: IGS: 3. Platz: Ella Braun, Peter-Wust-Gymnasium Wittlich; 4. Platz: Samuel Heck, Peter-Wust-Gymnasium in Wittlich

Elina Emini, Schülerin der Levana-Schule in Schweich (Förderschule), Tabea Janzen, Schülerin der Freien Christlichen Schule Neuwied (Realschule plus), und Selin Alizada, Schülerin des Privaten Martin-Butzer Gymnasiums in Dierdorf, waren von der Wettbewerbsjury jeweils als erste Preisträgerinnen ausgewählt worden.

Preise wurden auch an die Zweit- bis Fünftplatzierten der jeweiligen Kategorie vergeben. Sara Poth, ebenfalls Schülerin der Levana-Schule, erhielt einen dritten Preis. Ein dritter Preis ging an Ella Braun, ein vierter Preis an Samuel Heck, beide vom Peter-Wust-Gymnasium Wittlich. Jeweils einen fünften Preis erhielten Helena Mayers und Alexander Engel, Schülerin und Schüler der Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule in Trier.

Zusammen mit Ministerialdirigent Bernhard Bremm und Ministerialrat Klaus Sundermann vom rheinland-pfälzischen Bildungsministerium zeichnete Christoph Heidrich, Leiter der Abteilung Prävention der Unfallkasse Rheinland-Pfalz, alle Gewinner mit Urkunden, Geld- und Buchpreisen aus. „Alle, die mitgemacht haben, sind aus unserer Sicht Sieger“, betonte Heidrich, der auch erklärte, warum die Unfallkasse den Wettbewerb veranstaltet. „Es ist unsere tägliche Arbeit, mit den Menschen zu reden, wie man Unfälle vermeiden kann“, so Heidrich. Die Schülerinnen und Schüler hätten in dieser Beziehung wieder einmal viel Kreativität und Einfallsreichtum bewiesen.

Insgesamt 103 800 Bilder seien in der 37-jährigen Geschichte des Wettbewerbs bewertet worden, rechnete Ministerialdirigent Bernhard Bremm vor. „Und es gibt immer wieder neue Situationen, die auf den Bildern beschrieben werden“, freute er sich – in diesem Jahr beispielsweise das risikoreiche Klettern auf Strohballen oder die Gefahr durch den Fuchsbandwurm, die beim Beerensammeln im Wald lauert.