Hermeskeil/Osburg : Keine Chance für Einbrecher

Hermeskeil/Osburg Experten der Polizei beraten Bürger unter anderem in Hermeskeil darüber, wie sie ihr Haus sichern. Auch zum Schutz vor einer anderen, immer häufigeren Form von Straftaten bringen die Beamten Infos mit.

Wie schützt man sein Haus vor Einbrechern? In der Urlaubszeit hat dieses Thema Konjunktur. Die Experten der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Trier waren deshalb jüngst in Hermeskeil und mehreren anderen Orten unterwegs, um darüber mit Bürgern zu sprechen und sie zu beraten. Das hat das Polizeipräsidium mitgeteilt. „Wir haben 70 persönliche Gespräche geführt“, bilanziert Jürgen Frohn von der Zentralen Prävention. „Unsere Maßnahme ist bei den Bürgern sehr gut angekommen.“

Außer in Hermeskeil informierten und berieten die Teams des Polizeipräsidiums Trier auch Bürger in Rascheid, Gusenburg und Osburg. Sie verteilten nach Angaben des Polizeipräsidiums dabei an rund 325 Haushalte Postkarten mit dem Angebot zur kostenlosen polizeilichen Einbruchsschutzberatung und 380 Anschreiben und Türanhänger zu Betrugsversuchen am Telefon.