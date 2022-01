Stiftungen : 128.000 Euro – damit Kinder Umweltschutz lernen

Trier Nikolaus-Koch-Preis 2021 für Klimabildung geht an den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland für ein Projekt in Trier.

In dem vom BUND entwickelten Projekt „KlimaBewusst Trier“ sollen junge Menschen zu eigenständigem Handeln sowie kritischem Denken befähigt werden, um sich aktiv an der Mitgestaltung ihrer eigenen Zukunft zu beteiligen. Dazu werden ab März junge Erwachsene im Alter von 16 bis 27 Jahren über einen Zeitraum von einem Jahr in einer mehrteiligen Schulung zu Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ausgebildet. Im Anschluss organisieren sie eigenständig Projekttage zur Klimabildung in Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendhilfe in der Region Trier. Damit sollen Kinder und Jugendliche ab elf Jahren im Sinne der Klimabildung sensibilisiert und darin bestärkt werden, klima­freundlich zu handeln. Einbezogen werden junge Menschen, die bisher mit der Thematik Umwelt- und Klimaschutz nur wenig in Berührung kamen.