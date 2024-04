Eine Premiere Kunstherz erhält die Hoffnung auf das Überleben

Beides leistet das aus Frankreich stammende Kunstherz-System – ein „Total Artificial Heart“ (TAH) – das nun erstmals in Rheinland-Pfalz am Herzzentrum Trier durch Professor Dr. Assad Haneya erfolgreich implantiert wurde. Anders als bisherige Herzunterstützungssysteme, die primär zur Unterstützung der linken Herzkammer dienen, ermöglicht ein TAH auch beim Versagen beider Herzkammern eine Stabilisierung des Patienten durch einen kompletten Ersatz des Herzens. Wie ein echtes Herz erzeugt das TAH einen pulsierenden Blutfluss und reguliert sich selbst. So wird dem Patienten das Leben verlängert, bis ein reguläres Spenderherz zur Verfügung steht.