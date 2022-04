Theater : Trier: Premiere für eine überaus gelungene Persiflage

Foto: Fabian Pütz-Antony

Trier Das Katz-Theater ist mit einem neuen Stück wieder da. Wie die Premiere im großen Saal der Tuchfabrik Trier gelaufen ist.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Verzögerung war es nun so weit: Das Trierer Katz-Theater hat unter der Regie von Tanja Finnemann das nach kultureller Unterhaltung dürstende Publikum mit seinem neuen Stück überzeugt. „Zu spät! Zu Spät! Zu Spät!“ von Lothar Kittstein ist eine alles in allem überaus gelungene Persiflage des modernen, nach ständiger Selbstverbesserung strebenden Arbeitsmenschen und seiner Widersprüche im 21. Jahrhundert.

Ein kollektives Aufatmen machte spürbar die Runde im fast ausverkauften großen Saal der Tuchfabrik, als der Vorhang am Freitag am frühen Abend tatsächlich wieder aufging. Die folgende zweistündige Bühnenshow entführte den aufmerksamen Zuschauer in eine bunte Welt der theatralischen Selbstreflexion, in ein realistisches und zugleich surreal wirkendes Szenario der vermeintlichen Unzulänglichkeit, in eine dynamische Runde ganz unterschiedlicher Selbst­optimierer, Workaholics und Erfolgs­getriebener. Sie stehen mit ihren diversen und widersprüchlichen Charakteren sinnbildlich für verschiedene Personentypen des modernen Menschen. Ein im Kern chronisch unzufriedener Mensch, der vor lauter Selbst­optimierung und Arbeit allzu oft vergisst, das Leben im Hier und Jetzt zu genießen und seine Mitmenschen wertzuschätzen.

Was witzig beginnt, nimmt eine dramatische Wendung: Andreas Scherf (links), Chantal Dreimüller und Lukas Böhm in einer Szene aus „Zu spät! Zu spät! Zu spät!“ in der Tufa. Foto: Fabian Pütz-Antony

Ziel der aufwendig inszenierten und lange vorbereiteten Aufführung war offenkundig, dass sich der Zuschauer sich in einem der vorgestellten Charaktere wiederfindet. Das dürfte so manch einen beim genaueren Blick in den Spiegel kalt erwischt haben.

Auf der Bühne treffen fünf absolute Coaching-Spezialisten, die ihr Geld damit verdienen, anderen den Weg in ein besseres Leben zu weisen, bei einer Weiterbildung weitab von jeder Zivilisation und ohne Handy­empfang in einer Hotelhalle aufeinander. Sie könnten zum Teil unterschiedlicher nicht sein und haben für den Besuch des Workshops verschiedene Motive und Zielsetzungen. Doch nichts scheint so zu kommen, wie es scheint. Das Seminarhaus ist verwaist, der Seminarleiter erscheint nicht. Auch der Weg nach Hause scheint versperrt, und so bleiben die fünf Protagonisten unfreiwillig gemeinsam über Nacht. Sie bekommen so die Chance, sich gegenseitig besser kennenzulernen. Gespielt werden sie von Anna Schönwälder-Knauf in rotem Outfit, Katharina Caspar in Weiß, Miriam Gest­huisen in Blau, Chantal Dreimüller in Pink und Andreas Scherf in Grün.

Schnell geraten die Experten der Selbstverwirklichung und -motivation außer Fassung und schließlich an den Rand der Verzweiflung. Was läge da näher als der Versuch, sich gegenseitig zu therapieren? Doch ihre Methoden sind nicht miteinander kompatibel, die Vorgehensweise oft diametral gegenüber der des anderen. So kommt es, dass die Frau in Pink beispielsweise Tarotkarten legt und meditiert, während die ständig gestresste Dame in Rot verzweifelt Netzempfang für ihr Handy sucht und irgendjemanden für die unangenehme Situation verantwortlich machen will. Das führt wiederum dazu, dass sie sich mit der ebenfalls dominanten, kecken Dame in Weiß ständig in den Haaren liegt – bis hin zur Handgreiflichkeit.

Info Die Geschichte des Trierer Katz-Theaters Angefangen hat alles mit einer Theatergruppe der Volkshochschule, der der Regisseur abhandenkam. Bei der Suche nach einem Nachfolger stieß man auf einen theaterbegeisterten Trierer, der gerade eine Ausbildung im Bereich des Schultheaters machte. Für den 2019 verstorbenen Gerd Freyberg ging damals ein lang gehegter Traum in Erfüllung: Regie in einer eigenen Theatergruppe führen. Das war im Jahr 1987. Bald wurde die ehemalige VHS-Gruppe ein Teil der Katz, der Kleinen Alternativen Trierer Zeitung, einem beachtlich alternativen Stadtmagazin. So kam es, dass schließlich 1990 das Katz-Theater sein erstes Theaterstück auf die Bühne der Tufa Trier brachte. „Ist der weiße Flieder essbar?“ war eine Eigenproduktion, die aus zahlreichen Improvisationen entstand. Knapp 20 Mitglieder suchen heute mit viel Herz und Leidenschaft immer wieder die Herausforderung das Publikum mit Klassikern, wie auch frischen, neuen Stücken zum Nachdenken, Lachen oder auch Weinen zu bringen.

Getrieben wird die Handlung auch vom stetigen Versuch der Teilnehmer, einander als Teil des Coaching-Teams zu entlarven und die versteckte Kamera zu finden, die sie überall um sich herum vermuten. Nach einer aufreibenden und ereignisreichen Nacht wird allen schließlich klar, dass Sie das Seminar bereits erlebt haben und dass diese ungewollte Erfahrung sie alle näher zueinander gebracht hat, so unterschiedlich sie auch sein mögen. „Am Ende“, so wird klar, „gibt es immer mehr was uns verbindet, als uns trennt.“

Das Stück ist eine bitterböse und witzige Farce über ich-bezogene Experten, die es nicht schaffen, ihre eigenen Glücksversprechen Wirklichkeit werden zu lassen. Neben amüsanten, gesellschaftskritischen und anstößigen Elementen wird die Handlung regelmäßig unterbrochen von einem Assistenz-Coach (Lukas Böhm) ganz in Schwarz. Er streut als Erzähler und Kameramann aus der Meta­ebene Denkanstöße in Zitatform in die Runde. Sie verpassen der Geschichte mehr Tiefgang und machen den Zuschauer nachdenklich. Die auf der Leinwand live erscheinenden Handy­filmaufnahmen der Akteure erzeugen dabei eine fast schon voyeuristische Atmosphäre. Ein besonderes Highlight ist dabei die Möglichkeit für Zuschauer, sich selbst als Teil der Show auf der Leinwand im Hintergrund der Bühnenkulisse wiederzuentdecken.

Am Ende der Show schließt Katharina Caspar den Abend sichtlich zufrieden mit den Worten: „Es ist unglaublich, dass wir dieses Ding nach zwei Jahren endlich auf die Bühne bringen konnten. Die Vorbereitungen waren diesmal unvorstellbar lang und aufwendig, und nach allem was passiert ist, haben wir damit fast schon nicht mehr gerechnet.“ Sie dankte besonderes Tanja Finnemann für deren unermüdlichen Einsatz. Sie habe „unglaublich viel Liebe und Zeit in das Projekt gesteckt“ und sei „der Hauptgrund dafür ist, dass wir heute Abend hier oben stehen können um mit euch diese Premiere zu feiern“.

Als unkonventionelles, aber willkommenes Zeichen der Dankbarkeit wurden am Ende der Aufführung Sekt und Snacks an alle Zuschauer verteilt.