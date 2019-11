Kindertheater : Die Fabel vom Löwen und dem Karpfen in der Trierer Tufa

Die Fabel vom Löwen und dem Karpfen in der Trierer Tufa

Im Wahlkampf interviewt der Maulwurf (links) den Strauß über seine politischen Pläne. In der Mitte Bonko Karadjov als Löwe. Foto: TV/Michael Thielen

Trier Bei der Premiere von Karsten Müllers politischem Theaterstück „Ich bin für mich“ in der Tufa Trier sind viele Kinder begeistert. Das Danach ist ihnen aber mindestens ebenso wichtig.

Etwa 35 Kinder, die auf dem Boden des großen Saals der Tufa sitzen, sehen sich zu Beginn des Stücks in eine geheimnisvolle Fabelwelt voller sprechender Tiere versetzt. Es gibt einen Axolotl, einen Kater, einen Strauß und viele andere Tiere, alles Handpuppen, gespielt von Monika Wender und Bonko Karadjov. Die beiden sind auch die Hauptfiguren Maus und Löwe, zusammen mit Josef Michael Kreutzer („Jomi“), der pantomimisch einen Karpfen darstellt.

Das Bühnenbild (Karsten Müller) ist schlicht – ein mit einem grünen Netz überzogener Felsen, ein paar Kisten, ein stilisierter Baum. Im Vordergrund befindet sich ein imaginärer See. In der Phantasie der Kinder soll eine Welt entstehen, in der sich die verschiedensten Tiere friedlich tummeln.