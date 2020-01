Meinung Trier Das Trierer Altstadtfest bekommt eine neue Becher-Regelung: Bald müssen Besucher für 3 Euro einen Becher kaufen, wenn sie etwas trinken möchten. Vertretbar oder Frechheit? Unsere Reporter Roland Morgen und Christian Thome sind verschiedener Meinung.

Seit 40 Jahren gibt es das Trierer Altstadtfest, nun wird erstmals Eintritt erhoben. Auch wenn das Ganze offiziell einen anderen Namen hat: Kulturbecher/Kulturglas. Dass der Gast zur Kasse gebeten wird, ist völlig okay. Pop meets Classic, Guildo Horn, Leiendecker-Bloas & Co. plus die Schmankerl, die der SWR auf der Porta-Bühne bietet – da ist ein Soli-Beitrag von 3 Euro völlig okay.