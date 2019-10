Meinung : Pro & Contra Diskussion: Feuerwerk

Pro: Rettet den Zauber am Nachthimmel

Lärm, Feuer, Feinstaub, Plastik. Objektive Argumente gegen das Privatfeuerwerk an Silvester gibt es zuhauf. Dabei werden subjektive Empfindungen allerdings außer Acht gelassen. Vorweg gestellt gibt es keinen schöneren Ausblick auf Trier als in der Silvesternacht, wenn Millionen kleine Lichter das gesamte Stadtgebiet bunt erleuchten.

Der Tag des Jahreswechsels ist nur auf den ersten Blick ein Tag wie jeder andere, denn er markiert eine Grenze, einen Orientierungspunkt. Viele schwelgen an Silvester in Erinnerungen an die vergangenen 364 Tage. Schöne und schwere Momente werden reflektiert. Dann aber gipfelt alles um Mitternacht in einer Art ritueller Reinigung. Die einen feiern das letzte Mal ein gutes Jahr, die anderen lassen ein schlechtes Jahr mit Donnerschlag hinter sich. Mit Blick auf den funkelnden Nachthimmel bleibt alles für eine Weile stehen. Farben und Töne vermischen sich zu einem faszinierenden Kunstwerk an einer gemeinschaftlichen Leinwand – von allen und für alle.

Contra: Es gibt schöne Alternativen

Der Verkauf von Feuerwerkskörpern muss verboten werden. Denn auch das Grevenmacher Modell einer zeitweisen Abschuss-Erlaubnis ist schlichtweg nicht realistisch. Das mag in einer 5000-Seelen-Gemeinde kontrollierbar sein, aber nicht in einer Stadt wie Trier –und schon gar nicht in Berlin oder Hamburg. Denn Feuerwerkskörper wären trotzdem im Verkauf. Polizisten haben an Silvester schon jetzt genug Arbeit, sie können den Zusatzaufwand nicht leisten, überall in der Stadt zu kontrollieren, an welchen Orten außerhalb der Zeit geschossen wird.