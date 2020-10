Justiz : Gutzler geht, Cormann kommt

Info I

Petra Cormann wurde am 10. Mai 1961 in Aachen geboren. Sie trat im Juli 2000 in den Verwaltungsdienst des Landes Rheinland-Pfalz ein, wo sie zunächst bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier beschäftigt war. Nach Abordnungen ans Bundesverwaltungsgericht in Leipzig von 2003 bis 2006 und im Anschluss ans Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wechselte sie 2009 als Richterin an das Sozialgericht Trier. Dort war Cormann – unterbrochen durch eine Abordnung im Jahr 2012 ans Landessozialgericht Rheinland-Pfalz – bis 2014 tätig. Im Oktober 2014 wurde sie zur Richterin am Landessozialgericht ernannt. Seit Februar ist Petra Cormann Sozial­gerichts­präsidentin in Trier.