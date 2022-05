Familie : Auch Väter wollen sich aufs neue Baby vorbereiten – wie, erklärt die Profamilia Trier

Foto: dpa/Fabian Strauch

Trier Vorbereiten auf ein neues Baby: Das ist nicht nur für Mamas. Auch Väter wollen vorbereitet und für ihr Baby da sein. Aber was braucht das neue Baby, und was braucht der Vater? Bei der Profamilia in Trier gibt es jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat Antworten und Ansprechpartner.