Kultur : Ehrenpreis für Anna Bulanda-Pantalacci

Trier Die Stadt Trier zeichnet die Professorin für ihr umfassendes Kulturengagement aus.

Die Stadt Trier verleiht alle zwei Jahre den Ehrenpreis für Kultur an Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise und über viele Jahre hinweg für das kulturelle Leben in Trier verdient gemacht haben. In diesem Jahr wird Professor Anna Bulanda-Pantalacci mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet. Die Künstlerin und Professorin an der Hochschule Trier ist seit Langem insbesondere im grenzüberschreitenden Kontext für die Trierer Kultur engagiert. Die feierliche Preisverleihung findet am 8. Juni in der Aula des Campus Gestaltung am Paulusplatz statt.

Kulturdezernent Markus Nöhl betont: „Anna Bulanda-Pantalacci ist eine beeindruckende Persönlichkeit. Sie denkt das Künstlerische und das Gesellschaftliche stets zusammen. Dabei übernimmt das kulturelle Wirken eine zentrale Aufgabe: Kultur verbindet.“ Für Bulanda-Pantalacci gehe es in ihrer Arbeit insbesondere um grenzüberschreitende Vernetzung, Internationalität und interkulturelle Verständigung. Dies gelte für ihre Persönlichkeit ebenso wie ihre künstlerische und pädagogische Praxis. „Dieses Engagement braucht eine Stadt wie Trier in ihrer unmittelbaren Grenzlage im Herzen Europas. Es ist aber auch grundlegend in unserer aktuellen Zeit, in der friedliches Miteinander mehr denn je benötigt wird. Ich freue mich daher besonders, Anna Bulanda-Pantalacci im Namen der Stadt Trier mit dem Ehrenpreis der Stadt Trier auszuzeichnen“, sagt Nöhl.

Anna Bulanda‑Pantalacci studierte Werbung in Minsk bei Warschau und Kunstgeschichte an der Kunstakademie Krakau, wo sie mit einem Diplom als Buchillustratorin sowie einem Magister abschloss. An der Universität Bonn studierte sie Kunstgeschichte, Volkskunde und Vergleichende Religion. Seit 1999 lehrt Bulanda-Pantalacci an der Hochschule Trier im Fachbereich Gestaltung im Studiengang Kommunikationsdesign. Heute ist sie Institutsleiterin und Professorin für künstlerische Gestaltung und wirkt als Kultur-Beauftragte der Trierer Hochschule. Darüber hinaus leitet sie zahlreiche kunstpädagogische Studien- und Sonderprojekte in Deutschland und im Ausland, die sich stets durch eine interkulturelle Perspektive auszeichnen. So rief sie beispielsweise 2007 das Hochschulnetzwerk „Cross Border Network of History and Arts“ ins Leben, das grenzüberschreitende Forschungsprojekte organisiert, auf dem Gebiet der kreativen, ganzheitlichen Pädagogik forscht und sich mit kulturhistorisch bedeutenden europäischen Themen befasst.