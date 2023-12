Gesundheitswesen Neuer Chefarzt für die Herzchirurgie im Trierer Brüderkrankenhaus

Zur Person

Prof. Dr. med. Assad Haneya (45) studierte Humanmedizin an der Justus-Liebig-Universität Gießen und der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Nach der Approbation 2005 begann er die Facharztausbildung in der Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie des Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) am Campus Kiel bei Prof. Dr. med. Jochen Cremer sowie ab 2007 am Universitätsklinikum Regensburg in der Klinik für Herz- und Thorax und herznahe Gefäßchirurgie bei Prof. Dr. med. Christof Schmid. Er promovierte 2010 an der Med. Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 2012 erhielt er seine Anerkennung als Facharzt für Herzchirurgie und habilitierte (venia legendi) für Herzchirurgie an der Med. Fakultät der Universität Regensburg.

Ab 2012 war er zunächst als Oberarzt am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel, sowie als ärztliche Bereichsleitung Transplantation und mechanische Unterstützungssysteme tätig. 2014 wurde er zum Stellvertretenden Ärztlichen Direktor der Klinik ernannt. 2019 erhielt er die Außerplanmäßige Professur für Herzchirurgie. Seit 2019 verantwortete er die Ärztliche Bereichsleitung innovative und minimalinvasive Chirurgie.

Neben der klinischen Versorgung ist die chirurgische Behandlung terminal herzinsuffizienter Patienten sein vorrangiges Forschungsgebiet. Für seine Forschung erhielt er diverse Auszeichnungen sowie Forschungspreise.

Professor Haneya lebt seit seinem Wechsel ins Brüderkrankenhaus mit seiner Frau und seinen vier Kindern in Trier.