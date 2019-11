Campus : Professor  Stefan Diemer neuer Vizepräsident der Hochschule Trier

Trier/Birkenfeld Der Senat der Hochschule Trier hat einstimmig Professor Dr. Stefan Diemer zum künftigen Vizepräsidenten für Forschung gewählt. Der Professor für International Business Communication und Digital Business am Standort Umwelt-Campus Birkenfeld tritt die Nachfolge von Professorin Gisela Sparmann an, deren vierjährige Amtszeit am 8. Dezember endet.

„Professor Diemer kennt die Hochschule und die Gremienarbeit mit mehrjähriger Erfahrung aus unterschiedlichen Perspektiven, er forscht zu Themen der interkulturellen Kommunikation und Sprache mit Schnittstellen zur Digitalisierung, betreut Promotionen, hat einen englischsprachigen Studiengang aufgebaut und im In- und Ausland Erfahrungen an mehreren Hochschulen gesammelt, die er in die Hochschule einbringen will und wird. Auf die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren freue ich mich bereits sehr“, gratulierte die Präsidentin, Professorin Dorit Schumann, dem künftigen Vizepräsidenten, der insbesondere für den Bereich Forschung zuständig sein wird. Profssor Stefan Diemer, Jahrgang 1968, studierte englische Sprach- und Kommunikationswissenschaften an der Universität des Saarlandes, wo er auch promovierte. Es folgte die Habilitation an der Technischen Universität Berlin im Bereich Englische Linguistik. Weitere Stationen waren Tätigkeiten als Hochschullehrer in Saarbrücken und Berlin sowie als Unternehmensberater für internationale Kommunikation. Seit 2016 ist er Professor am Umwelt-Campus Birkenfeld.