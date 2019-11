Stiftung : Projekt der Fatima Stiftung in Trier-Euren

Trier-Euren Die Fatima Stiftung für Waisenkinder veranstaltet am Freitag, 8. November, von 18 bis 20 Uhr im Druckwerk in Trier-Euren das Projekt „Entschleiert Euch!“ Es geht um Ansprüche und Herausforderungen an muslimische Frauen vor und während der Kolonialzeit in muslimischen Ländern.

