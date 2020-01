Schulen : Den Schülern stinkt’s

Trier-West/Pallien Die Trierer Grundschule Reichertsberg startet ein Kunstprojekt gegen Hundehaufen auf den Gehwegen.

Die Kinder haben Fähnchen gebastelt, die in oder neben den Hundehaufen platziert wurden, sie haben Plakate erstellt, die an der Schule aufgehängt wurden, und einen Brief an Oberbürgermeister Wolfram Leibe und den damaligen Ortsvorsteher Horst Erasmy geschrieben.