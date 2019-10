Projektreihe : Projektreihe der Fatima Stiftung für Waisenkinder

Schweich Die Fatima Stiftung für Waisenkinder veranstaltet am Freitag, 25. Oktober, 18 Uhr, im Druckwerk, Ottostraße 29, in Trier-Euren das Projekt „Auch Frauen haben was zu sagen!“ Frauenrechte und Frauenrollen während der islamischen Frühzeit in theologischen Quellen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red