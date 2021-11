Charity : Diese Promis bemalen Nussknacker für mehr Nestwärme

Trier Von Köchin Léa Linster bis Entertainer Guildo Horn, von Schauspieler Stefan Bockelmann bis zum Fußballer Dominik Kohr. Prominente Unterstützer gestalten Unikate für den guten Zweck mit Online-Versteigerung auf der Plattform United Charity.

Familien mit schwerkranken und behinderten Kindern haben so manche harte Nuss zu knacken. Unterstützung erhalten sie bei ihrer schweren Aufgabe nicht nur vom gemeinnützigen Verein Nestwärme, sondern auch durch das Engagement von zahlreichen Prominenten: Sie gestalten individuelle Holz- Nussknacker, die in der Vorweihnachtszeit auf der Plattform United Charity im Internet für den guten Zweck versteigert werden.

Aber auch an Nestwärme-Standorten wie Düsseldorf, Berlin oder Hamburg sind Schauspieler Stefan Bockelmann, Tim Olrik Stöneberg, Best-Ager-Model Petra van Bremen sowie Soul-Sängerin Ingrid Arthur mit Pinsel und Farbe am Werk. Der gesamte Versteigerungs-Erlös, der für die Nußknacker erzielt wird, fließt an den Verein, um belastete Familien mittels Beratung und Befähigung beispielsweise über Resilienz-Kurse zur Seite zu stehen.