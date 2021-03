Benefizaktion : Promis bemalen Eier für Nestwärme

Info

Der Verein Nestwärme ist ein im gesamten deutschsprachigen Raum tätiges Sozialunternehmen und gestaltet ein Versorgungsnetzwerk für Familien mit schwerkranken oder beeinträchtigten Kindern, die sich in außerordentlich herausfordernden Lebenssituationen befinden. Neben ambulanter Kinderkrankenpflege, einer inklusiven Krippe in Trier sowie einem ambulanten Kinderhospizdienst in Rheinland-Pfalz ist Nestwärme an elf Standorten in Deutschland, in Wien sowie in Luxemburg vertreten. Digitale Entlastungsprogramme wie online Resilienz-Kurse, Online-Beratung, sowie eine Lotsenfunktion für betroffene Eltern ergänzen das Angebot. Die überwiegend durch Spenden finanzierte Initiative wird derzeit von 1300 Ehrenamtlichen unterstützt.