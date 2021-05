Ihre Meinung : Straßenprostituierte begeben sich durch Einsteigen in Gefahr

Sexarbeit

Die Prostituierten der Ruwerer Straße gehen der gefährlichsten Form der Straßenprostitution nach, dem Autostrich. Sie bieten sich vorbeifahrenden Autofahrern an, steigen in deren Fahrzeuge und ziehen sich mit ihnen mitunter in nicht einsehbare Hinterhöfe anliegender Gewerbebetriebe zurück, wo es aufgrund ihrer Hinterlassenschaften zu negativen Schlagzeilen in der Presse kam.