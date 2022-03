Friedensdemo : Gegen den Krieg: Mehrere hundert Menschen versammeln sich vor der Porta Nigra

Foto: TV/Hans Krämer

Trier Die Proteste gegen Russlands kriegerischen Einmarsch in die Ukraine reißen nicht ab. Auch in Trier bewegt der Krieg viele Menschen. Etwa hundert Demonstranten trafen sich am Mittwochabend vor der Porta Nigra.

