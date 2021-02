Protest gegen Lockdown : Gastronomen demonstrieren in Trier für die Öffnung ihrer Lokale (Fotos)

Gastronomen demonstrieren in Trier für die Öffnung ihrer Lokale (Fotos)

Trier Die Gastronomen aus der Region gehen auf die Straße. Sie protestieren heute in Trier für die Öffnung ihrer Lokale.

Rund 100 Gastronomen protestieren derzeit auf dem Hauptmarkt in Trier. Sie fordern Öffnungsperspektiven für Ihre Betriebe.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte vergangene Woche in einem ZDF-Interview zu verstehen gegeben, dass sie der Öffnung von Gastronomiebetrieben derzeit keine Priorität einräume. Zuerst sollen Schulen öffnen, danach könnte der Handel folgen und es Lockerungen bei den privaten Kontaktbeschränkungen geben, bevor Öffnungen im öffentlichen Kultur- und Freizeitbereich folgen.

Das könnte dazu führen, dass die von der Gastrobranche ersehnte und erhoffte Öffnung ihrer Betriebe noch vor Ostern in weite Ferne rückt und vor Mitte April keine Perspektive auf Lockerungen in diesem Bereich besteht. Daher will der rheinland-pfälzische Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) nun den Druck auf die Politik erhöhen.