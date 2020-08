Extinction Rebellion : Protest gegen Umweltverschmutzung: Aktivisten blockieren Zufahrt zu Trierer Tiefgarage

Trier Mitglieder der Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion haben am Samstagvormittag in Trier vier Stunden lang die Zufahrt zur Tiefgarage am Viehmarkt besetzt.

Ruhig und ohne laut zu werden positionierten sich am Samstag gegen 9 Uhr zwölf Aktivisten der Bewegung Extiction Rebellion mit Warnwesten an der Einfahrt zur öffentlichen Park-Tiefgarage der Stadtwerke Trier am Viehmarktplatz. Mit einem Sofa, Blumenkübeln und einem Transparent blockierten sie die Zufahrt. Die Demonstranten verteilten Flyer an Autofahrer, um diese auf die CO 2 -Produktion im Individualverkehr und auf den Klimawandel aufmerksam.

Mit zwei Hängematten an kräftigen Schnüren positionierten sich zwei Menschen über die Abfahrt zur Tiefgarage. Einige Autofahrer waren verärgert. Sie kommentierten die Aktion lautstark im Vorbeifahren. Ein Aktivist entschuldigte sich daraufhin: „Es tut uns wirklich leid, wenn wir den Tagesablauf stören, aber wir haben einen Notfall, der nicht länger ignoriert werden darf.“

