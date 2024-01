Traktor-Korso angekündigt Proteste: Bauern ziehen am Samstag erneut durch Trier

Am Samstag, 20. Januar, werden Landwirte mit einem Traktor-Korso unter anderen in Trier demonstrieren. Das hat die Stadtverwaltung am Freitag mitgeteilt. Der Aufzug der rund 80 angemeldeten Traktoren beginne im Landkreis Trier-Saarburg gegen 13 Uhr in Newel. Über mehrere Dörfer (Olk, Metzdorf, Langsur, Igel) soll der Konvoi im Laufe des Nachmittags über die B 49 bis nach Trier-Zewen und dann über die westliche Moselseite wieder aus der Stadt herausfahren.