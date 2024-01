Im Konvoi Richtung Eifel Protestfahrt durch die Eifel: Landwirte machen erneut mobil

Am Wochenende hat es an verschiedenen Orten in der Region Mahnfeuer von Landwirten gegeben. An diesem Montag haben verschiedene Bauerninitiativen zu einem Protest in Berlin vor dem Brandenburger Tor aufgerufen. Auch Landwirte aus Rheinland-Pfalz wollen daran teilnehmen. Sie haben sich am Sonntag mit Traktoren auf den Weg in die Hauptstadt gemacht. Bundesfinanzminister Christian Linder (FDP) will sich bei der Kundgebung den protestierenden Landwirten stellen.