Meinung : Wenn Klimamoral auf Recht trifft: Warum es kein politisches Urteil ist

Die Aktivisten haben vor Gericht auch Schilder mit Ihren Botschaften gezeigt. Foto: TV/Christian Kremer

Trier Die Klimarebellen, die sich an Türen einer Burger-King-Filiale in Trier und der CDU-Parteizentrale in Berlin geklebt haben, werden für die Aktion nicht bestraft. Wer nun denkt, die Richterin habe eine politische Entscheidung getroffen, liegt daneben.