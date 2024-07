Abgeblasen Prozess gegen Türsteher nach Disko-Randale in Trier verschoben

Die Staatsanwaltschaft hat einen 31-jährigen Sicherheitsmann wegen Körperverletzung angeklagt. Er soll am 16. Februar 2023 einen 17-Jährigen aus einer Disko geworfen haben. Der Jugendliche habe den Türsteher daraufhin am Ausgang massiv beleidigt. Daraufhin habe der Angeklagte dem jungen Mann mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen und ihm einen Tritt mit dem Knie in den Unterkörper versetzt. Dafür sollte sich der Mann am Donnerstag vor einer Strafrichterin verantworten.