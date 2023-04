Zwei Fälle in einer Verhandlung Polizisten mit dem Tod bedroht? Mann steht vor Gericht in Trier

Ein zum Tatzeitpunkt 30-Jähriger muss sich am Donnerstag, 13. April, wegen Beleidigung in Tateinheit mit Bedrohung sowie räuberischer Erpressung vor dem Schöffengericht in Trier verantworten. Laut Staatsanwaltschaft hat der mehrfach vorbestrafte Angeklagte aus Trier am 21. Juli 2022 unter anderem zwei Polizisten beleidigt, als diese ihn auf dem Moselradweg kontrolliert haben. Neben sexuellen Beleidigungen soll er gedroht haben, die Polizisten und deren Familien umzubringen. „Der Angeklagte soll sich während des gesamten Vorgangs unkooperativ und aggressiv verhalten haben, weswegen er von den Polizeibeamten am Boden fixiert habe werden müssen“, heißt es bei der Staatsanwaltschaft.