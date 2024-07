Prozess am Landgericht Trier Dem Sexpartner ein Messer ins Herz gestochen? 31-Jähriger steht vor Gericht

Freitagabend, 2. Februar. Gegen 23.20 Uhr melden sich Bewohner eines Mehrfamilienhauses bei der Polizei. Die Beamten rücken schnell aus. Vor Ort finden sie einen 48-Jährigen schwer verletzt in dessen Wohnung. Den mutmaßlichen Täter, einen damals 30-Jährigen, treffen sie ebenfalls in dem Gebäude an. Sie nehmen ihn direkt fest. Am Tag nach der Tat ordnet ein Ermittlungsrichter wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung Untersuchungshaft an.