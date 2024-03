Nach Fenstersturz in Trier Sohn soll Vater getötet haben: Angeklagter schweigt – Vernehmung ohne Zuschauer

Update | Trier · Nach einer Unterbrechung am zweiten Verhandlungstag wegen eines Tötungsdelikts in der Karl-Marx-Straße in Trier wird ein wichtiger Zeuge unter Ausschluss der Öffentlichkeit vernommen. Woran das liegt.

18.03.2024 , 11:18 Uhr

Foto: dpa/Britta Pedersen