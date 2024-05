Prozessbeginn Anklage: Schrott im Wert von 200.000 Euro gestohlen

Das Landgericht Trier hat in einem ungewöhnlichen Strafverfahren, beginnend am Mittwoch, 15. Mai, gleich sechs Verhandlungstermine angesetzt: Angeklagt sind zwei Männer, die spätestens ab März 2022 gemeinsam mit acht weiteren Komplizen im großen Stil Metall gestohlen haben sollen. Die Bande sei dazu in mehrere metallverarbeitende Betriebe eingebrochen. Dort habe sie Metall gestohlen und das Material weiterverkauft. Mit den illegalen Machenschaften soll sich die Bande dauerhaft ein Einkommen verschafft haben.