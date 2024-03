„Ich hasse meine Mutter nicht“ Versuchter Totschlag in Speicher: So lautet das Urteil

Ein Prozess, der für viel Aufsehen sorgte, ist zu Ende: Vor dem Landgericht Trier ist eine 36-Jährige schuldig gesprochen worden. Das Gericht sieht es für erwiesen an, dass die Angeklagte, eine Frau aus der Verbandsgemeinde (VG) Konz, versucht haben soll, ihre Mutter zu töten. Deswegen verurteilte das Gericht sie am Freitag wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft.