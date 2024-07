Prozess Anklage: Betrunken einen anderen Autofahrer verfolgt und genötigt?

Gegenstand eines Verfahrens vor dem Strafrichter im Amtsgericht Trier am Mittwoch, 3. Juli, ist eine Straßenverkehrsgefährung in Tateinheit mit Nötigung sowie Bedrohung in fünf tateinheitlichen Fällen. Dem Fall liegt eine Verfolgungsfahrt in betrunkenem Zustand zu Grund, die sich im Dezember 2023 ereignet hat.