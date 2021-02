Justiz : Diebestour durch Hotel, Klinik und Kulturzentrum

Der Angeklagte hat mit einer gestohlenen EC-Karte in Trierer Supermärkten eingekauft. Foto: dpa/Daniel Karmann

Trier Ein 52-Jähriger muss sich vor dem Landgericht Trier verantworten. Doch trotz seines umfassenden Geständnisses zuvor am Amtsgericht wird der Prozess voraussichtlich nicht so einfach. Denn die Vorgeschichte des Angeklagten wirft Fragen auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Recktenwald

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft liest sich wie das Dossier eines notorischen Diebes: Insgesamt elf Delikte aus der Zeit von November 2019 bis Januar 2020 werden Bernd D. (Name geändert) zur Last gelegt. In einem Trierer Hotel soll er den Schlüsselbund einer Reinigungskraft gestohlen haben. Der daran befestigte Generalschlüssel wurde zwar als Verlust gemeldet, aber es wurden nicht alle Schlösser ausgetauscht. Später konnte sich D. daher Zugang zu drei Hotelzimmern verschaffen und die Wertsachen der Gäste mitgehen lassen. Er erbeutete Tablets, Smartphones und Kameras.

Eine weitere Diebestour soll der aus Köln stammende Angeklagte im Klinikum Mutterhaus in Trier unternommen haben. Demnach soll er insgesamt drei Patientenzimmer auf verschiedenen Stationen sowie ein Büro im Strahlentherapiezentrum geplündert haben. Dafür habe er auch Schränke und Türen aufgebrochen. Wieder soll er es auf Elektrogeräte und Geldbörsen abgesehen haben. Gesamtwert: über 1500 Euro. Mit einer dabei gestohlenen EC-Karte habe er in zwei Trierer Supermärkten Waren im Wert von 20 beziehungsweise 24 Euro bezahlt.

Die Suche nach einer weiteren Einnahmequelle soll den späteren Angeklagten schließlich im Januar 2020 ins islamische Kulturzentrum Trier in der Luxemburger Straße geführt haben. Im Eingangsraum, so berichtet die Staatsanwältin vor Gericht, waren zunächst nur „ein Tuch und ein nicht näher definierter Gegenstand“ zu finden. Also habe der Angeklagte die draußen neben der Tür stehende Spendenbox mitgenommen, die mit einem Zahlenschloss gesichert war. Der Inhalt wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Bleibt die Frage, warum Bernd D. diese Taten begangen haben soll. Zum Tatzeitpunkt war er ohne festen Wohnsitz, lebte in einer Trierer Obdachlosenunterkunft. Doch soziale Not war möglicherweise nicht die entscheidende Triebfeder für die kriminellen Aktionen. Das zeigten Dokumente zur Überweisung des Falles, die der Vorsitzende Richter Armin Hardt verliest. Bevor die Dritte Strafkammer des Landgerichts zuständig wurde, hatte nämlich schon das Amtsgericht zur Causa D. verhandelt, wo der Angeklagte die Taten umfassend einräumte.

Allerdings bescheinigte eine Gutachterin dem Angeklagten damals eine verminderte Schuldfähigkeit aufgrund einer paranoiden Schizophrenie. Demnach leidet er seit inzwischen 35 Jahren an zwanghaften Wahnvorstellungen mit politischem Kontext. Das Amtsgericht verwies daraufhin den Fall ans Landgericht und ordnete für den Angeklagten eine einstweilige Unterbringung in der Psychiatrie an.

Als Richter Hardt diese Punkte zitiert, scheint er damit beim Angeklagten einen Schalter erwischt zu haben. D. fällt ihm mehrmals ins Wort und ereifert sich zusehends: „Ich will ein neues Gutachten, das beweist, dass ich nicht so krank bin!“ Außerdem wolle er seine Verteidigerin wechseln – das habe er ihr „schon siebenmal“ gesagt. Seine Vorgeschichte mit Anwälten ist nicht die beste: Seinem Vertreter vor dem Amtsgericht soll er während der Verhandlung Prügel angedroht haben. Auch frühere Gerichtsurteile zu Körperverletzungen zeigen einen Hang zur Gewalt.

Doch mit einer psychischen Erkrankung hat all das für D. nichts zu tun. Er sieht sich als Opfer: „Ich liege nackt in einer völlig verdreckten Zelle. Und das nur, weil ihr mich fertigmachen wollt.“ Er möchte schnellstmöglich in ein reguläres Gefängnis verlegt werden.

„Eben diese Entscheidung muss die Verhandlung hier erbringen“, klärt ihn Richter Hardt auf und verspricht, sich bei der psychiatrischen Einrichtung nach den Bedingungen der Unterbringung zu erkundigen.