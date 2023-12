Erneut angesetzt Polizei gerammt, oder nicht? Prozess nach rasanter Verfolgungsjagd von Luxemburg bis Trier

Die Liste der Vorwürfe gegen einen Mann aus Trier ist lang. Er soll sich am Montag, 4. Dezember, 9 Uhr, am Schöffengericht unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und eine Trunkenheitsfahrt verantworten. Der Mann habe sich in der Nacht des 6. Februar 2021, da war er 43-Jahre alt, in alkoholisiertem Zustand eine Verfolgungsfahrt mit der luxemburgischen Polizei geliefert, um einer Kontrolle zu entgehen. Er habe eine Straßensperre durchbrochen und mehrfach Polizeifahrzeuge gerammt, heißt es in der Anklage.