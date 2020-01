Prozess : Falscher Verkehrspolizist - Mann steht in Trier vor Gericht

Trier Verdacht der Amtsanmaßung lautet die Anklage am Trierer Landgericht gegen einen Mann, der sich als Verkehrspolizist ausgegeben haben soll.

Wem die Polizei auf der Autobahn die rot leuchtende Kelle mit der Aufschrift „Halt Polizei“ entgegen hält, der folgt dieser Aufforderung meist und fragt sich verunsichert, was er falsch gemacht hat. So ging es möglicherweise auch den Zeugen, die in einem Prozess vor dem Landgericht am Freitag aussagen wollten. Doch sie wurden dann gar nicht mehr angehört.