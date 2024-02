Neue Details zum Trierer Fenstersturz-Prozess Vor dem Sturz soll der Angeklagte zugestochen haben

Was ist Ende August 2023 in einer Wohnung in der Trierer Karl-Marx-Straße geschehen? Ein 27-Jähriger soll dort seinen 67 Jahre alten Vater aus dem Fenster im zweiten Stock gestoßen haben. Der Mann war mehrere Wochen nach dem Sturz seinen Verletzungen erlegen. Aufgrund der Ankündigung des Prozesses gegen den 27-Jährigen wird nun klarer, was sich am Tattag abgespielt haben soll.