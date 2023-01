Prozess : Vorwurf: Verkehrsrowdy rast in Trier mit Tempo 100 über Gehweg

Unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens steht ab heute ein 33-Jähriger in Trier vor Gericht. In der Bonner Straße (Foto) soll er auf den Bürgersteig ausgewichen sein. Foto: Rainer Neubert

Trier Ein Mann verantwortet sich am Donnerstag, 12. Januar, in Trier vor dem Amtsgericht Trier unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Er soll in Trier-Pallien vor einer Kontrolle geflohen und dabei über den Bürgersteig einer Straßenblockade ausgewichen sein. Doch handelt es sich um ein verbotenes Rennen?

Konkret legt die Staatsanwaltschaft Trier einem zum Tatzeitpunkt 33-jährigen Trierer zur Last, am Dienstagmorgen, 28. Juni 2022, gegen 7.50 Uhr mit hoher Geschwindigkeit vor einer Polizeikontrolle auf der B53 geflüchtet zu sein. Eine Polizeistreife habe dem Mann signalisiert anzuhalten. Darauf habe der Angeklagte auch reagiert, indem er in eine Parkbucht gefahren sei, heißt es bei der Staatsanwaltschaft. Als die Polizeibeamten aus dem Streifenwagen ausgestiegen seien, soll der Angeklagte aber Gas gegeben haben. Er sei mit hohem Tempo von Trier-Ehrang Richtung Trier-Pallien gefahren.

Dort habe eine weitere Polizeistreife auf der Bonner Straße ihr Fahrzeug quer gestellt, um den Angeklagten zum Anhalten zu zwingen. Der Mann sei mit seinem Wagen aber zunächst auf das Polizeifahrzeug zugerast. Dann sei er rechts vorbei über den Gehweg gefahren, um den Beamten auszuweichen. Laut den Ermittlern ist er dabei etwa 100 Kilometer pro Stunde gefahren.

Auf der Flucht vor der Polizei soll der zum Tatzeitpunkt 33-Jährige in der Bonner sowie in der Kölner Straße (B51) weitere Fahrzeuge auf der Gegenfahrbahn überholt haben. Die Verkehrsinsel im Bereich der Viktoriastraße habe er noch überfahren, dann sei das Auto des Mannes an der Gabelung Kölner Straße/Hornstraße aus dem Sichtfeld der Polizeibeamten verschwunden. Das Fahrzeug, einen dunkelblauen VW Golf, haben die Beamten später – so hieß es in der damaligen Polizeimeldung zu der wilden Verfolgungsjagd – verlassen und beschädigt in der Römerstraße gefunden, die nicht weit weg von der Hornstraße in Trier-West/Pallien liegt.