Zahlreiche Fälle Prozess wegen zerstochener Reifen: Trierer erscheint nicht – verurteilt wird er trotzdem

So haben sich das die Anwesenden im Sitzungssaal des Amtsgerichts in Trier wohl nicht vorgestellt: Beim Gerichtstermin am Donnerstag blieb der Platz neben Strafverteidiger Johannes Haufs-Brusberg überraschenderweise leer. Dort sollte eigentlich der 52-jährige Angeklagte aus Trier sitzen und sich zu den Tatvorwürfen äußern.