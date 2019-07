Justiz : Prozessauftakt am Landgericht Trier zum Sprengstoff-Fund in Igel: Vier Geständnisse

Trier/Igel/Wellen Bei der Verhandlung am Jugendschöffengericht Trier um gestohlenen Sprengstoff, der in einem Wohnhaus bei Igel (Kreis Trier-Saarburg) gefunden wurde, haben alle vier Angeklagten am Mittwoch umfassende Geständnisse abgelegt. Ein Urteil fällt voraussichtlich noch heute.

Ein Großeinsatz der Polizei hatte am 30. Januar das ganze Dorf Igel in Atem und den Verkehr zwischen Deutschland und Luxemburg aufgehalten. 300 Menschen mussten vorübergehend ihre Häuser verlassen. Der Grund: In einem Mehrfamilienhaus gegenüber der Igeler Säule direkt an der B 49 hatte die Polizei Sprengstoff gefunden. Drei Männer, die den Sprengstoff dort gelagert haben sollen, wurden festgenommen. Am Tag nach dem Vorfall nahm die Polizei einen vierten Verdächtigen in Konstanz fest.

Die vier Männer im Alter von 19 bis 22 Jahren sollen insgesamt 50 Kilogramm Sprengstoff aus einem Bergwerksstollen der Trierer Kalk-, Dolomit- und Zementwerke (TKDZ) in Wellen bei Konz gestohlen haben. Zwei der Männer sind seit dem 31. Januar in Untersuchungshaft. Sie sollen nicht nur an dem Diebstahl beteiligt gewesen sein, sondern auch eine Zeugin bei Experimenten mit dem Sprengstoff in Gefahr gebracht haben.

Die Angeklagten haben alle Taten umfänglich gestanden. Vor Gericht zeigten sie Reue. Ihr Motiv: Nervenkitzel.

