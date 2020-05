Trier Das Verfahren am Landgericht Trier wegen Internetbetrugs könnte mit einer Bewährungsstrafe enden beziehungsweise wegen Geringfügigkeit eingestellt werden.

Der Hintergrund: Ab 2013 betrieben die Angeklagten zunächst in Grevenmacher/Lux. einen Onlinehandel mit vorwiegend gebrauchten elektronischen Endgeräten wie Tablets, Smartphones und I-Phones. Zunächst scheint es mit der eigens dazu gegründeten GmbH gut gelaufen zu sein, zumal Vater und Sohn kaufmännisch nicht „von gestern“ sind. So betrieb der heute 70-Jährige, ein gelernter Ingenieur, jahrelang einen Weinhandel mit Gastronomie in Frankfurt, später ein Geschäft mit Asien-Importen bei Trier. Der Sohn stieg nach dem Abi in den IT-Handel ein, seine Frau ist Friseurmeisterin. 2013 übernahm der Sohn in Luxemburg die Geschäftsführung der GmbH, seine Frau machte die Buchhaltung und Verwaltungssachen, der Vater schaute so zweimal die Woche vorbei. Man startete mit zunächst 15 Mitarbeitern in Grevenmacher. Warum es dann in den Folgejahren zu haken begann, ist nicht ganz klar. Jedenfalls reduzierte man die GmbH und zog mit weniger Mitarbeitern in kleinere Räume nach Wasserbillig. Lag es an der Qualität der gebrauchten Geräte? Ein Ex-Mitarbeiter erklärt später als Zeuge zu den Kundenreklamationen: „Wir hatten eine Retourenquote von 20 bis 30 Prozent. Und es kam zu Problemen mit unseren Lieferanten, so dass Bestellungen nicht an die Kunden weitergereicht werden konnten. Auch meine Gehaltszahlungen erfolgten damals schon in Raten.“ Im Januar 2018 habe dann plötzlich ein Insolvenzverwalter im Büro gestanden und erklärt, wir mögen sofort die Räume verlassen und vorher unsere Computer zur Überprüfung bereitmachen.