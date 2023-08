Justiz Prozessbeginn gegen mutmaßlichen Steinewerfer in Trier: Entschuldigung zum Auftakt

Der Prozess vor der 1. Schwurgerichtskammer des Trierer Landgerichts beginnt mit einem Geständnis des 44-jährigen Angeklagten. „Ich bitte um Entschuldigung. Es tut mir wirklich sehr leid“, sagt der Mann, der in Handschellen in den Gerichtssaal 70 gebracht worden ist. Er sei, so beteuert er, ein friedliebender Mensch und bedauere die Taten zutiefst. Er habe lediglich „Menschen erschrecken wollen“, aber nicht verletzten, geschweige den töten. Wenn er könnte, würde er das, was er getan habe, ungeschehen machen.