Gemeinsam gucken Wo die Spiele der Fußball-EM in Trier übertragen werden

Update | Trier · Größeres Public Viewing auf dem Viehmarkt gibt’s in Trier in diesem Jahr nicht – aber die Heim-EM ist trotzdem in der Stadt zu sehen. Wir geben eine Auswahl an Kneipen & Co.

20.06.2024 , 11:03 Uhr

Der Trierer Kornmarkt dürfte während der Europameisterschaft ähnlich gut besucht sein: Louisiana und Wirtshaus übertragen die Partien der Heim-EM. Foto: Amadeus Wolff

Von Amadeus Wolff und Marlene Schäbisch