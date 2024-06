Zuerst wollte niemand Trier: Doch noch Public Viewing zur Fußball-EM

Trier · Lange sah es so aus, als würde es in Trier kein Public Viewing zur bevorstehenden EM geben. Doch nun traut sich doch ein Veranstalter, aber in relativ kleinem Rahmen. Wer es ist, und was er vorhat.

11.06.2024 , 06:00 Uhr

So ähnlich wie 2018 könnte es auch zur Fußball-EM 2024 wieder in Trier aussehen. Wenn auch in etwas kleinerem Format. Foto: Trierischer Volksfreund/Roland Morgen