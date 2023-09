Stadtbild & Stadtgeschichte Kein Hochhaus neben der Porta Nigra

Klingt verdächtig nach Bürokratiemonster und Bauprojekt-Verhinderungsinstrument. Aber: „Nein. das Gegenteil ist der Fall“, so der Tenor der Vertreterinnen und Vertreter von Stadt und Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE), die am Dienstag der Presse das Konzept der „Pufferzone“ rund um Porta Nigra & Co. präsentierten.